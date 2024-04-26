Відомо, шо фотографія, зроблена всього за 2 дні після аварії легендарного "Титаніка".
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Припускають, що на знімку зображений той самий айсберг, який потопив корабель і призвів до загибелі понад 1500 осіб. Фотографія айсберга, зроблена Сноу-молодшим, є унікальним свідченням трагедії, хоча й не можна з упевненістю сказати, що це саме той айсберг, який знищив Титанік.
Знімок буде виставлено на аукціоні 27 квітня і очікується, що він приверне увагу колекціонерів. Стартова ціна лота, за попередніми оцінками, становитиме від 4000 до 7000 фунтів стерлінгів (від 5000 до 8700 доларів США).
Який вигляд мав айсберг / Фото Wikimedia Commons
Що відомо про "Титанік"
- "Титанік" – один з найвідоміших океанських лайнерів у світі, зазнав катастрофи у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. Судно, яке часто називали "непотоплюваним", зіткнулося з айсбергом у Північній Атлантиці, що спричинило серйозні пошкодження його корпусу.
- Внаслідок цього корабель затонув за менше ніж 3 години після зіткнення. Ця трагедія шокувала світ, адже з понад 2200 пасажирів і членів екіпажу загинули близько 1500 осіб, що робить це однією з найсмертоносніших мирних морських катастроф в історії.
- Причиною такої великої кількості жертв стали кілька факторів, включаючи недостатню кількість рятувальних човнів на борту, що могли вмістити лише 1178 осіб. Також багато човнів були спущені у воду не повністю завантаженими через паніку та недостатню організацію евакуації.