Відомо, шо фотографія, зроблена всього за 2 дні після аварії легендарного "Титаніка".

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Припускають, що на знімку зображений той самий айсберг, який потопив корабель і призвів до загибелі понад 1500 осіб. Фотографія айсберга, зроблена Сноу-молодшим, є унікальним свідченням трагедії, хоча й не можна з упевненістю сказати, що це саме той айсберг, який знищив Титанік.

Знімок буде виставлено на аукціоні 27 квітня і очікується, що він приверне увагу колекціонерів. Стартова ціна лота, за попередніми оцінками, становитиме від 4000 до 7000 фунтів стерлінгів (від 5000 до 8700 доларів США).

Який вигляд мав айсберг
Який вигляд мав айсберг / Фото Wikimedia Commons

Що відомо про "Титанік"

  • "Титанік" – один з найвідоміших океанських лайнерів у світі, зазнав катастрофи у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка у ніч з 14 на 15 квітня 1912 року. Судно, яке часто називали "непотоплюваним", зіткнулося з айсбергом у Північній Атлантиці, що спричинило серйозні пошкодження його корпусу.
  • Внаслідок цього корабель затонув за менше ніж 3 години після зіткнення. Ця трагедія шокувала світ, адже з понад 2200 пасажирів і членів екіпажу загинули близько 1500 осіб, що робить це однією з найсмертоносніших мирних морських катастроф в історії.
  • Причиною такої великої кількості жертв стали кілька факторів, включаючи недостатню кількість рятувальних човнів на борту, що могли вмістити лише 1178 осіб. Також багато човнів були спущені у воду не повністю завантаженими через паніку та недостатню організацію евакуації.