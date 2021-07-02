Ежик улыбается и потягивается перед началом тяжелого дня: забавное видео

Видели ли вы когда-нибудь, как потягиваются ежики? В сети опубликовали милое видео с животным, которое сразу стало вирусным.

Джучи – самка ежа, живущая в Джакарте. После пробуждения от сна она всегда улыбается и начинает свой день с растяжки.

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После потягиваний Джучи отправляется по своим ежиным делам – есть и бегать.

Это Джучи. Моя ежиха. Ей 1,5 года. Она сделала эту растяжку тела, что бывает очень редко, перед тем как проснуться, чтобы заняться своими обычными делами (поесть и побегать),

– рассказывает владелица ежихи.

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