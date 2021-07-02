Джучі – самка їжака, яка живе в Джакарті. Після пробудження від сну вона завжди посміхається та починає свій день з розтяжки.

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Після потягувань Джучі відправляється по своїх їжачих справах – їсти та бігати.

Це Джучі. Моя їжачиха. Їй 1,5 року. Вона зробила цю розтяжку тіла, що буває дуже рідко, перед тим як прокинутися, щоб зайнятися своїми звичайними справами (поїсти та побігати),

– розповідає власниця іжачихи.

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