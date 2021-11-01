Едва не выбросила: женщина убирала дома и нашла огромный бриллиант – он стоит миллионы

70-летняя британка из Нортумберленда убирала дома и нашла в шкатулке с украшениями огромный бриллиант весом 34 карата и стоимостью более 2,75 миллиона долларов. Она чуть не выкинула его, подумав, что это обычная бижутерия.

Женщина планировала избавиться от ненужных вещей, но соседка посоветовала ей не спешить с этим, а показать свои старые украшения и бижутерию эксперту-аукционисту. Можно только догадаться, каково было ее удивление, когда она узнала, что среди них был настоящий и невероятно дорогой бриллиант.

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Представитель Featonby's Auctioneers Марк Лейн рассказал, что сначала считал этот камень кубическим цирконием – двойником синтетического алмаза. Однако после проверки на специальном устройстве оказалось, что это не так.





Аукционист Марк Лейн был шокирован находкой женщины / Фото Featonby's Auctioneers

Камень отправили партнерам Featonby's Auctioneers в Лондон, а после этого бельгийским экспертам в Антверпен. Они подтвердили, что бриллиант настоящий и его вес – 34 карата.

На главный вопрос, откуда в доме пенсионерки взялась такая драгоценность, ответа нет. Она не помнит, где и когда ее купила. Женщина говорит, что раньше часто ходила на гаражные распродажи и блошиные рынки, и покупала там разнообразные безделушки, но не могла и представить, что среди них был настоящий бриллиант.





34-каратный бриллиант, найденный во время уборки / Фото Featonby's Auctioneers

Владелец решил продать камень на аукционе, который состоится 30 ноября. К тому времени он будет храниться в надежном месте в лондонском ювелирном квартале Хаттон Гарден. Эксперты прогнозируют, что бриллиант продадут не менее чем за 2 миллионов фунтов стерлингов (2,75 миллиона долларов или 72,4 миллиона гривен).

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