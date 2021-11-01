Жінка планувала позбутися непотребу, але сусідка порадила їй не поспішати із цим, а натомість показати свої старі непотрібні прикраси та біжутерію експерту-аукціоністу. Можна лише здогадатися, яким було її здивування, коли вона дізналася, що серед них був справжній та неймовірно дорогий діамант.

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Представник Featonby's Auctioneers Марк Лейн розповів, що спершу вважав цей камінець кубічним цирконієм – двійником синтетичного алмаза. Проте після перевірки на спеціальному пристрої виявилося, що це не так.





Аукціоніст Марк Лейн був шокований знахідкою жінки / Фото Featonby's Auctioneers

Камінь надіслали партнерам Featonby's Auctioneers у Лондон, а згодом бельгійським експертам в Антверпен. Вони підтвердили, що діамант справжній і його вага – 34 карати.

На головне питання, звідки у будинку пенсіонерки взялася така коштовність, відповіді немає. Вона не пам'ятає, де і коли її купила. Жінка каже, що раніше часто ходила на гаражні розпродажі та блошині ринки, і купувала там різноманітні дрібнички, але не могла й уявити, що серед них був справжній діамант.





34-каратний діамант, знайдений під час прибирання / Фото Featonby's Auctioneers

Власниця вирішила продати камінь на аукціоні, який відбудеться 30 листопада. До того часу він зберігатиметься у надійному місці у лондонському ювелірному кварталі Хаттон Гарден. Експерти прогнозують, що діамант продадуть щонайменше за 2 мільйони фунтів стерлінгів (2,75 мільйона доларів або 72,4 мільйона гривень).

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