Женщина и не собиралась показывать ему эту вазу, но Чарльз Хэнсон, участник известных шоу BBC "Охота за скидками" и "Путешествие антиквариата", заметил ее сам. Он осмотрел вазу и определил, что ей около 200 лет. По его оценке, ваза могла бы стоить 15 тысяч фунтов стерлингов (544 тысяч гривен).

Это интересно Все партии сыграны: путешествие по самым интересным заброшенным казино мира

Я заметил ее в стеклянном шкафу и сразу же понял ее потенциал. Старинный китайский фарфор пользуется большим спросом у состоятельных китайских покупателей. Они очень уважают богатое наследие своей страны и стремятся вернуть на родину как можно больше таких предметов,

– объяснил Чарльз Хэнсон.

Эта стеклянная ваза с бело-голубыми драконами оказалась отличным образцом дизайна времен правления императора Цзяцина в 1796 – 1820 годах. Женщина рассказала, что не знает, как ваза оказалась у ее семьи. Она в 1996 году унаследовала ее от своей матери, которая получила вазу после смерти своих родителей.



Вазу со сколом и трещиной продали за 55 тысяч фунтов стерлингов / Фото Hansons

Владелица прислушалась к эксперту и решила продать вазу. На аукционе Hansons Auctioneers в Этуолле началась настоящая борьба за нее. В конце концов, ваза ушла с молотка за 55 595 фунтов стерлингов (свыше 2 миллионов гривен). На цену не повлияли даже скол и большая трещина, которые были на вазе.