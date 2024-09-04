Мужчина обошел своего конкурента из Японии. На соревнованиях Джои съел 83 хот-дога.

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Что известно о соревнованиях

У участников было 10 минут, чтобы съесть как можно больше хот-догов. Интересно, что Джои на этих соревнованиях побил и собственный рекорд в 76 хотдогов, который он установил в 2021 году.

Интересно! 40-летний Джои Честнат и 46-летний Такеру Кобаяши являются двумя из самых известных и титулованных едоков, которые соревновались друг с другом за звание лучшего потребителя на знаменитом ежегодном конкурсе по поеданию хотдогов Nathan's. Однако во вторник они впервые сошлись лицом к лицу за 15 лет, согласно Netflix.

Кобаяши был действующим чемпионом Nathan's по хотдогам с 2002-го по 2007 год. Затем, с 2008 года, безраздельно властвовал Честнат, выиграв все конкурсы, кроме одного, в течение следующих 17 лет.

4 июля Честнат не смог принять участие в легендарном конкурсе едоков, который ежегодно проводят на Кони-Айленде в Бруклине, из-за его спонсорства Impossible Foods, производителя постных продуктов, и конкурирующего бренда сосисок.