Дипу Ви удалось воспроизвести 14 000 цифр, значительно превзойдя предыдущий рекорд, который составлял 10 122.

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Перед регистрацией рекорда Дипу завязали глаза и проверили его уши, чтобы убедиться, что он не имеет возможности для мошенничества.

Во время попытки установить этот рекорд любые ошибки или паузы, превышающие 15 секунд, приводят к дисквалификации. Дипа не смутили эти правила, ему понадобилось всего 49 минут, чтобы вспомнить все 14 000 цифр в правильном порядке.

Интересно! Число Эйлера (обозначается буквой e) является иррациональным числом, как и число Пи. Начиная от 2,71828, цифры идут до бесконечности в серии, которая никогда не повторяется.

Что известно о Дипе Ви

Еще с детства мужчина обладал способностью легко запоминать числа, и сейчас знает наизусть более 500 телефонных номеров. Однажды он также установил национальный рекорд, назвав 2000 цифр числа Пи быстрее, чем любой другой претендент. Мужчина признался, что использовал для установления рекорда собственный "табличный" метод запоминания.

В таблице 10 столбиков и 20 строк. Я добавил по пять цифр в каждую колонку, таким образом, в столбике из одной полной строки получилось 50 чисел. А с 20 строками на странице будет всего 1000 цифр. Таким образом, на 14 страницах я смог вместить 14 000 цифр,

– объяснил он.

Мужчина потратил 4 месяца на подготовку к попытке побития рекорда. Дип признался, что очень рад, что теперь имеет официальный титул Книги рекордов Гиннеса.