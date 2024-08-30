Діпу Ві вдалося відтворити 14 000 цифр, значно перевершивши попередній рекорд, який складав 10 122.

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Перед реєстрацію рекорду Діпу зав'язали очі і перевірили його вуха, щоб переконатися, що він не має можливості для шахрайства.

Під час спроби встановити цей рекорд будь-які помилки або паузи, що перевищують 15 секунд, призводять до дискваліфікації. Діпу не збентежили ці правила, йому знадобилося лише 49 хвилин, щоб згадати всі 14 000 цифр у правильному порядку.

Цікаво! Число Ейлера (позначається літерою e) є ірраціональним числом, як і число Пі. Починаючи від 2,71828, цифри йдуть до нескінченності в серії, яка ніколи не повторюється.

Що відомо про Діпа Ві

Ще з дитинства чоловік мав здатність легко запам'ятовувати числа, і зараз знає напам'ять понад 500 телефонних номерів. Одного разу він також встановив національний рекорд, назвавши 2000 цифр числа Пі швидше, ніж будь-який інший претендент. Чоловік зізнався, що використовував для встановлення рекорду власний "табличний" метод запам'ятовування.

У таблиці 10 стовпчиків і 20 рядків. Я додав по п'ять цифр у кожну колонку, таким чином, у стовпчику з одного повного рядка вийшло 50 чисел. А з 20 рядками на сторінці буде загалом 1000 цифр. Таким чином, на 14 сторінках я зміг вмістити 14 000 цифр,

– пояснив він.

Чоловік витратив 4 місяці на підготовку до спроби побиття рекорду. Діп зізнався, що дуже тішиться, що тепер має офіційний титул Книги рекордів Гіннеса.