Чоловік обійшов свого конкурента з Японії. На змаганнях Джої з'їв 83 хот-доги.

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Що відомо про змагання

В учасників було 10 хвилин, щоб з'їсти якомога більше хот-догів. Цікаво, що Джої на цих змаганнях побив і власний рекорд у 76 хотдогів, який він встановив 2021 року.

Цікаво! 40-річний Джої Честнат і 46-річний Такеру Кобаяші є двома з найвідоміших і найтитулованіших їдців, які змагалися один з одним за звання найкращого споживача на знаменитому щорічному конкурсі з поїдання хотдогів Nathan's. Однак у вівторок вони вперше зійшлися віч-на-віч за 15 років, згідно з Netflix.

Кобаяші був чинним чемпіоном Nathan's з хотдогів з 2002-го до 2007 року. Потім, із 2008 року, безроздільно володарював Честнат, вигравши всі конкурси, окрім одного, протягом наступних 17 років.

4 липня Честнат не зміг узяти участь у легендарному конкурсі їдців, який щорічно проводять на Коні-Айленді в Брукліні, через його спонсорство Impossible Foods, виробника пісних продуктів, і конкуруючого бренду сосисок.