Трейлер нового комедийного трэш-хоррора "Slaxx" представил онлайн-кинотеатр Shudder, В ленте умные джинсы открывают охоту на людей.

"Slaxx" – канадский комедийный фильм ужасов 2020 года, снятый режиссером Эльзой Кефхарт. В центре ленты одержимые джинсы, которые оживают, чтобы наказать за недобросовестные действия модную компанию по производству одежды.

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По сюжету тихоня Либби работает в магазине модной одежды, где одна из пар умных трендовых смарт-джинс, которые сами подгоняются под параметры любого человека, начинает жить собственной жизнью. Джинсы устраивают бойню среди персонала, запертого в ночное время, чтобы создать новую коллекцию. Либби пытается разобраться в происходящем, выяснить причины такого поведения и остановить убийства.

Лента выйдет в онлайн-кинотеатре Shudder уже 18 марта. В ролях Романа Дени, Бретт Донахью, Сехар Бходжани.

Смотрите трейлер комедийного трэш-хоррора "Slaxx": видео