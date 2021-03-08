Трейлер нового божевільного треш-хоррору "Slaxx" представив онлайн-кінотеатр Shudder. У стрічці розумні джинси-вбивці відкривають полювання на людей.

"Slaxx" – канадський комедійний фільм жахів 2020 року, знятий режисеркою Ельзою Кефхарт. У центрі стрічки одержимі джинси, які оживають, щоб покарати за недобросовісні дії модну компанію з виробництва одягу.

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За сюжетом тихоня Ліббі працює в магазині модного одягу, де одна з пар розумних трендових смартджинсів, які самі підганяються під параметри будь-якої людини, починає жити власним життям. Джинси влаштовують бійню серед персоналу, замкненого в нічний час, щоб створити нову колекцію. Ліббі намагається розібратися в тому, що відбувається, з'ясувати причини такої поведінки елемента гардероба та зупинити вбивства.

Стрічка вийде в онлайн-кінотеатрі Shudder вже 18 березня. У ролях Романа Дені, Бретт Донахью, Сехар Бходжані.

Дивіться трейлер комедійного треш-хоррора "Slaxx": відео