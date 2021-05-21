Дженнифер Энистон призналась, что украла платье Моники из гардероба "Друзей": что забрали другие

Накануне выхода нового эпизода "Друзья: Воссоединение", премьера которого запланирована на 27 мая 2021 года, актеры дали интервью журналу People за кулисами съемок. В частности, они рассказали о том, какие вещи со съемочной площадки они приберегли себе на память после окончания сериала.

Дженнифер Энистон призналась, что после съемок последней серии культового сериала, украла из гардероба "Друзей" платье. Однако, оно принадлежало не Рейчел Грин, которую играла Энистон, а Монике Геллер – героине Кортни Кокс.

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Речь идет о черном платье с цветочным принтом и кружевом. Моника появлялась в нем в 22 серии 8 сезона сериала.

Я зашла в гардеробную и вытащила платье, которое принадлежало Монике. Оно до сих пор у меня есть, и все еще мне подходит – я ношу его,

– рассказала Дженнифер Энистон.



Корни Кокс в платье, которое позже украла Дженнифер Энистон / Кадр из сериала "Друзья"

В ответ на это Кортни Кокс, чью героиню обокрала ее лучшая подруга, пошутила, что с тех пор это платье успело по крайней мере 4 раза войти и выйти из моды. Она же ничего не забрала со съемочной площадки. "Я не из тех людей, которые коллекционируют вещи. Но я жалею об этом. На самом деле я собираюсь украсть что-нибудь сегодня", – поделилась актриса.

Остальные "Друзья", как и Дженнифер Энистон, не постеснялись и взяли себе небольшие предметы на память. Лиза Кудроу забрала кольца Фиби Буфе, Мэтт Леблан – номерной знак "Я люблю друзей", Дэвид Швиммер – настенные плакаты из кабинета Роса Геллера в музее, а Мэтью Перри – банку из-под печенья, на которой были часы.

Интервью актеров "Друзей": смотрите видео

Что известно о новом эпизоде "Друзей"

В 2020 году исполнилось 16 лет с момента официального сериала "Друзья", а HBO Max объявил о съемках нового эпизода сериала с оригинальным актерским составом.

Когда весь мир всколыхнула пандемия коронавируса, съемки анонсированной серии пришлось отложить. Они начались через год – 5 апреля 2021.

Премьеру спецвыпуска "Друзья: Воссоединение" назначили на 27 мая. Она состоится на стриминговом сервисе HBO Max эксклюзивно.

Этот эпизод не станет продолжение сериала – друзья просто снова соберутся вместе и будут вспоминать былые истории. К ним присоединятся другие приглашенные звезды, среди которых будут и те, кто тоже снимался в сериале.

19 мая HBO Max опубликовал официальный трейлер спецвыпуска.

Официальный трейлер "Друзья: Воссоединение": смотрите видео