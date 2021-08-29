Почему Джанкарло Эспозито не приедет на Comic Con Ukraine 2021

Причиной отмены участия актера в фестивале стала пандемия коронавируса. В регионе, где запланированы съемки его нового проекта установили жесткие карантинные ограничения. Поэтому киностудия запретила Джанкарло Эспозито выезжать из страны.

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Деньги за приобретенные билеты на сессии с актером автоматически вернутся покупателям на банковские карточки, с которых осуществлялись оплаты на сайтах Karabas и Concert.

Мы не покидаем идеи привезти Джанкарло в Украину и будем стараться реализовать наше желание в следующем году. Какие бы препятствия не стают на нашем пути, мы все равно настойчиво движемся навстречу самому громкому событию этой осени!

– сообщили организаторы.



Джанкарло Эспозито не приедет в Киев / Фото Comic Con Ukraine

Для Comic Con Ukraine это стало первым опытом отмены приезда гостя за 3 года проведения фестиваля. Однако, другие звездные участники прибудут на него по плану. Кроме того, организаторы продолжают анонсировать приезд все новых и новых гостей.

Кто из звезд приедет на фестиваль

Среди гостей Comic Con Ukraine 2021, об участии которых рассказывали ранее, – создатели саундтрека к легендарной видеоигре Witcher 3: Wild Hunt польский коллектив Percival и Хелена Манковська в образе Леди Димитреску с Resident Evil 8: Village.

За неделю до фестиваля в компании звездных участников Comic Con Ukraine 2021 прибыло. Посетители смогут встретиться с неповторимой Наталией Теной, известной ролями в "Гарри Поттере", "Игре престолов", "Мандалорце".



Наталия Тена на Comic Con Ukraine / Фото Comic Con Ukraine

На фестивале появится еще одна актриса из каста "Гарри Поттера" – Анна Шаффер, исполнившая роль гриффиндорки Ромильды Уэйн. Позже она сыграла Трисс Меригольд в первом сезоне "Ведьмака", и вскоре появится в продолжении сериала.



Анна Шаффер выступит на фестивале / Фото Comic Con Ukraine

Еще одним сюрпризом для фанатов поп-культуры и любителей боевиков станет приезд актера, режиссера и мастера боевых искусств Марк Дакаскоса. Он известен ролями в фильмах "Плачущий убийца", "Только сильнейшие", "Агенты Щ.И.Т.", "Люцифер", "Джон Уик 3".



Марк Дакаскос поучаствует в фестивале / Фото Comic Con Ukraine

Пообщаться с фанатами на фестиваль прибудет британский писатель и сценарист Ричард Морган. Он является автором серии книг "Видоизмененный углерод", по мотивам которой скрининговый сервис Netflix выпустил сериал. Кроме того, Ричард Морган написал две серии комиксов о Черной Вдове для Marvel Comics и стал сценаристом к популярным играм Crysis 2 и перезапуску Syndicate.



Ричард Морган / Фото Comic Con Ukraine

Все звездные гости выступят перед публикой на главной сцене фестиваля, пообщаются с поклонниками и ответят на их вопросы. Кроме того, фанаты смогут сфотографироваться и подписать памятные вещи на фото- и автограф-сессиях с любимыми знаменитостями.

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