Чому Джанкарло Еспозіто не приїде на Comic Con Ukraine 2021

Причиною скасування участі актора у фестивалі стала пандемія коронавірусу. У регіоні, де заплановані зйомки його нового проєкту, встановили жорсткі карантинні обмеження. Через це кіностудія заборонила Джанкарло Еспозіто виїжджати з країни.

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Кошти за придбані квитки на сесії з актором автоматично повернуться покупцям на банківські картки, з яких здійснювалися оплати на сайтах Karabas та Concert.

Ми не покидаємо ідеї привезти Джанкарло в Україну й намагатимемося реалізувати наше бажання наступного року. Хай які перешкоди не стають на нашому шляху, ми однаково наполегливо рухаємося назустріч найгучнішій події цієї осені!

– написали на сторінці фестивалю у фейсбуці.



Джанкарло Еспозіто не приїде до Києва / Фото Comic Con Ukraine

Для Comic Con Ukraine це стало першим досвідом скасування приїзду гостя за 3 роки проведення фестивалю. Однак, інші зіркові учасники прибудуть на нього за планом. Окрім того, організатори продовжують анонсувати приїзд все нових і нових гостей.

Хто з зірок приїде на фестиваль

Серед гостей Comic Con Ukraine 2021, про участь яких розповідали раніше, – творці саундтреку до легендарної відеогри Witcher 3: Wild Hunt польський колектив Percival та Гелена Манковська в образі Леді Дімітреску з Resident Evil 8: Village.

За тиждень до фестивалю у компанії зіркових учасників Comic Con Ukraine 2021 прибуло. Відвідувачі зможуть зустрітися з неповторною Наталією Теною, відомою ролями у "Гаррі Поттері", "Грі Престолів", "Мандалорці".



Наталія Тена на Comic Con Ukraine / Фото Comic Con Ukraine

На фестивалі з'явиться ще одна акторка з касту "Гаррі Поттера" – Анна Шаффер, яка виконала роль гриффіндорки Ромільди Вейн. Пізніше вона зіграла Трісс Меріґольд у першому сезоні "Відьмака", і невдовзі з'явиться у продовженні серіалу.



Анна Шаффер виступить на фестивалі / Фото Comic Con Ukraine

Ще одним сюрпризом для фанатів попкультури та любителів бойовиків стане приїзд актора, режисера та майстра бойових мистецтв Марка Дакаскоса. Він відомий ролями у фільмах "Убивця, що плаче", "Лише найсильніші", "Агенти Щ.И.Т.", "Люцифер", "Джон Вік 3".



Марк Дакаскос візьме участь у фестивалі / Фото Comic Con Ukraine

Поспілкуватися з фанатами на фестиваль прибуде британський письменник та сценарист Річард Морган. Він є автором серії книг "Видозмінений вуглець", за мотивами якої випустив серіал стрімінговий сервіс Netflix. Крім того, Річард Морган написав дві серії коміксів про Чорну Вдову для Marvel Comics та став сценаристом до популярних ігор Crysis 2 та перезапуску Syndicate.



Річард Морган / Фото Comic Con Ukraine

Усі зіркові гості виступлять перед публікою на головній сцені фестивалю, поспілкуються із шанувальниками та дадуть відповіді на їхні запитання. Окрім того, фанати зможуть сфотографуватися та підписати пам'ятні речі на фото- та автографсесіях з улюбленими знаменитостями.

Придбати квитки на Comic Con Ukraine 2021 можна за посиланням.