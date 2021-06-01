Видео длится всего 10 секунд. Пчелы заняли позиции с разных сторон крышечки и начали вращать ее в нужном направлении. Еще мгновение – и они сбросили ее на пол, получив доступ к сладкому напитку.

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Видео было записано во время моего обеденного перерыва на работе. Покупатель угостил меня газировкой, но вскоре пчелы ее украли,

– процитировало автора видео агентство ViralHog.

Пчелы сняли крышку с бутылки: удивительное видео

Этот ролик собрал 1,5 миллиона просмотров в твиттере и еще столько же в ютубе. Люди в комментариях откровенно восхищаются изобретательностью пчел:

"Невероятно! Это доказательство их интеллекта";

"Вот и все, человечество. У нас был приличный пробег, но пчелы освоили крышку. Я думаю, что это начало конца";

"Я готов сдаться новым повелителям – пчелам";

"Это реальная жизнь? Или это Fanta-зия?".

Однако, были в комментариях и скептики, которые убеждены, что "достижение" пчел – это лишь стечение обстоятельств.

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