Відео триває всього 10 секунд. Бджоли зайняли позиції з різних боків кришечки та почали обертати її у потрібному напрямку. Ще мить – і вони скинули її на підлогу, отримавши доступ до солодкого напою.

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Відео було записане під час моєї обідньої перерви на роботі. Покупець пригостив мене водою, але невдовзі бджоли її викрали,

– процитувало авторку відео агентство ViralHog.

Бджоли зняли кришку з пляшки: дивовижне відео

Цей ролик зібрав 1,5 мільйона переглядів у твітері та ще стільки ж у ютубі. Люди у коментарях відверто захоплюються винахідливістю бджіл:

"Неймовірно! Це доказ їхнього інтелекту";

"Ось і все, людство. У нас був пристойний пробіг, але бджоли освоїли кришку. Я думаю, що це початок кінця";

"Я готовий здатися новим володарям – бджолам";

"Це реальне життя? Чи це Fanta-зія?".

Проте, були в коментарях і скептики, які переконані, що "досягнення" бджіл – це лише збіг обставин.

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