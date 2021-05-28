У Каліфорнії часто буває дуже спекотно, тому Дженніфер вирішила залишати тваринам воду. Жінка розпочала зі звичайної металевої миски, але її двір швидко став популярним серед тварин, які приходили сюди освіжитися. Тоді вона поставила миску більшого розміру, а пізніше і невеличкий фонтанчик.

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Згодом Дженіфер спала на думку ще одна чудова ідея – встановити біля фонтану камеру, щоб спостерігати за своїми гостями. Відтоді жінка практично щодня ділиться в інстаграмі фотографіями і відео з тваринами, які її відвідують. Її камера ловить різноманітних тварин – койотів, з яких все починалося, собак, кроликів, єнотів, скунсів, білок, мишей, птахів та багатьох інших представників фауни.

Ось так облаштоване улюблене місце тутешніх тваринок

А ось хто регулярно сюди навідується

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Усі фото з інстаграму jenniferegeorge.

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