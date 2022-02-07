Дурацкая ошибка: 10 человек, которые не справились с работой и опозорились на весь интернет
Источник:Reddit
Ошибиться может каждый из нас, но иногда эти неудачи бывают невероятно смешными. Особенно, когда перед людьми стояли относительно простые задания, но они не справились и с ними.
Именно они и стали героями нашей подборки после того, как потерпели неудачу на работе. Неизвестно, как дальше сложилась их карьера, однако одно они сделали очень удачно – рассмешили всю сеть.
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