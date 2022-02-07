Дурацкая ошибка: 10 человек, которые не справились с работой и опозорились на весь интернет

7 февраля 2022 , 22:16
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Источник:

Reddit

Ошибиться может каждый из нас, но иногда эти неудачи бывают невероятно смешными. Особенно, когда перед людьми стояли относительно простые задания, но они не справились и с ними.

Именно они и стали героями нашей подборки после того, как потерпели неудачу на работе. Неизвестно, как дальше сложилась их карьера, однако одно они сделали очень удачно – рассмешили всю сеть. 

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"Интересное решение"

Фото Reddit / Raomine

"Просто кто-то забыл лопату"

Фото Reddit / ZaNamedo

"Ад перфекциониста"

Фото Reddit / ZetsubouRan

"Кто это проектировал?"

Фото Reddit / _blacky62_

"Куда они ведут?"

Фото Reddit / Reasonable-Maximum18

"Не самый лучший дизайн"

Фото Reddit / Hugosimpon

"Качественная и безопасная велодорожка"

Фото Reddit / _ThankU-next

"Разметка на парковке"

Фото Reddit / XxBlueScixX

"Класс математики"

Фото Reddit / philiplund01

"Никогда не думал, что лабиринт будет таким простым"

Фото Reddit / MemersOnReddit

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Автор: Софія Гусєва