С потолка посыпались сотни человеческих зубов

Пользователь фейсбука по имени Байрон Карр рассказал об этом в сообществе, посвященном штату Нью-Хэмпшир. По его словам, это произошло в магазине, построенном в 1960-х годах.

Это интересно Испанская полиция вернула мужчине вставную челюсть, которую он потерял 11 лет назад

На рабочего, срывавшего старое покрытие с потолка, вдруг упало 5 пожелтевших человеческих зубов. Он собрал их, чтобы показать коллегам. Они несколько минут поговорили, высказывая предположение, откуда могли взяться зубы, а затем снова разошлись по своим местам.

На работника снова начали падать зубы, но в этот раз им было в разы больше. Среди них были даже остатки зубных протезов. "На него обрушился дождь из нескольких сотен зубов", – написал Байрон.

Часть упавших с потолка зубов / Фото Байрона Карра

Позже рабочие узнали, откуда появились зубы. Владелец помещения рассказал им, что раньше на втором этаже был кабинет стоматолога и, вероятнее всего, работники нашли то, что осталось после него.

Автор поста вспомнил, что в детстве тоже ходил к тому стоматологу, поэтому какой-то из найденных зубов мог быть и его. Он рассказал, что однажды, когда врач вырывал ему зуб, тот вылетел у него из рук и несколько раз срикошетил. В результате им так и не удалось найти его.

Мужчина говорит, что тогда атмосфера в кабинете казалась ему очень зловещей, а сам стоматолог очень походил на Альфреда Хичкока – режиссера, известного своими триллерами. Все это сделало находку рабочих еще более жуткой.