Зі стелі посипалися сотні людських зубів

Користувач фейсбуку на ім'я Байрон Карр розповів про це у спільноті, присвяченій штату Нью-Гемпшир. За його словами, це сталося у магазині, побудованому у 1960-х роках.

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На робітника, який зривав старе покриття зі стелі, раптом впало 5 пожовтілих людських зубів. Він зібрав їх, аби показати колегам. Вони кілька хвилин поговорили, висловлюючи припущення, звідки могли взятися зуби, а потім знову розійшлися по своїх місцях.

На працівника знову почали падати зуби, але цього разу їм було у рази більше. Серед них були навіть рештки зубних протезів. "На нього посипався дощ з кількох сотень зубів", – написав Байрон.

Частина зубів, які впали зі стелі / Фото Байрона Карра

Згодом робітники дізналися, звідки з'явилися зуби. Власник приміщення розповів їм, що раніше на другому поверсі був кабінет стоматолога і, найімовірніше, працівники знайшли те, що залишилося після нього.

Автор допису пригадав, що у дитинстві також ходив до того стоматолога, тож якийсь зі знайдених зубів міг бути і його. Він розповів, що одного разу, коли лікар виривав йому зуб, той вилетів у нього з рук та кілька разів зрикошетив. У результаті їм так і не вдалося його знайти.

Чоловік каже, що тоді атмосфера у кабінеті здавалася йому дуже зловіщою, а сам стоматолог був дуже схожий на Альфреда Гічкока – режисера, відомого своїми трилерами. Усе це зробило знахідку робітників ще більш моторошною.

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