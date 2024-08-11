Видели Трампа, Ким Чен Ына и Путина: по улицам Парижа ходят двойники известных политиков

В Париже 11 августа происходит закрытие Олимпийских игр 2024, которые длились 17 дней. Тем временем по улицам французской столицы заметили двойников известных политиков.

Среди них узнали российского диктатора Владимира Путина, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также экс-президента США Дональда Трампа. Видео с ними распространили в социальных сетях.

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Двойники Трампа, Ким Чен Ына и Путина разгуливают по Парижу

На одном из видео актеры, исполняющие роли двойников Путина, Трампа и Ким Чен Ына встретились возле Нотр-Дам-де-Пари. Очевидцы не устают снимать кадры с этими "политиками", ведь они действительно очень похожи на своих оригинальных персонажей.

В Париже разгуливают двойники Трампа, Путина и Ким Чен Ына: смотрите видео

На другом видео актер, исполняющий роль Ким Чен Ына, пробрался в стадион, где на тот момент находилась команда спортсменов из КНДР. На глазах северокорейских атлетов двойник северокорейского лидера начал бить игрушечного Винни-Пуха из диснеевского мультфильма.

Двойник Ким Чен Ына бил Винни-Пуха на глазах спортсменов из КНДР: смотрите видео

Реакция северокорейцев на эту выходку была довольно сдержанной. Хотя некоторые из атлетов на несколько секунд не могли понять, действительно ли вдруг Ким Чен Ын решил приехать на Олимпиаду.