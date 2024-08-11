Серед них упізнали російського диктатора Владіміра Путіна, північнокорейського лідера Кім Чен Ина, а також експрезидента США Дональда Трампа. Відео з ними поширили у соціальних мережах.

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Двійники Трампа, Кім Чен Ина і Путіна розгулюють Парижем

На одному з відео актори, які виконують ролі двійників Путіна, Трампа і Кім Чен Ина зустрілися біля Нотр-Дам-де-Парі. Очевидці не втомлюються знімати кадри з цими "політиками", адже вони дійсно дуже схожі на своїх оригінальних персонажів.

У Парижі розгулюють двійники Трампа, Путіна і Кім Чен Ина: дивіться відео

На іншому відео актор, що виконує роль Кім Чен Ина, пробрався у стадіон, де на той момент перебувала команда спортсменів з КНДР. На очах північнокорейських атлетів двійник північнокорейського лідера почав бити іграшкового Вінні-Пуха з діснеївського мультфільму.

Двійник Кім Чен Ина бив Вінні-Пуха на очах спортсменів з КНДР: дивіться відео

Реакція північнокорейців на цю витівку була доволі стриманою. Хоча дехто з атлетів на кілька секунд не міг збагнути, чи дійсно Кім Чен Ин раптом вирішив приїхати на Олімпіаду.