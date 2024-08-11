Среди них узнали российского диктатора Владимира Путина, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также экс-президента США Дональда Трампа. Видео с ними распространили в социальных сетях.

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Двойники Трампа, Ким Чен Ына и Путина разгуливают по Парижу

На одном из видео актеры, исполняющие роли двойников Путина, Трампа и Ким Чен Ына встретились возле Нотр-Дам-де-Пари. Очевидцы не устают снимать кадры с этими "политиками", ведь они действительно очень похожи на своих оригинальных персонажей.

В Париже разгуливают двойники Трампа, Путина и Ким Чен Ына: смотрите видео

На другом видео актер, исполняющий роль Ким Чен Ына, пробрался в стадион, где на тот момент находилась команда спортсменов из КНДР. На глазах северокорейских атлетов двойник северокорейского лидера начал бить игрушечного Винни-Пуха из диснеевского мультфильма.

Двойник Ким Чен Ына бил Винни-Пуха на глазах спортсменов из КНДР: смотрите видео

Реакция северокорейцев на эту выходку была довольно сдержанной. Хотя некоторые из атлетов на несколько секунд не могли понять, действительно ли вдруг Ким Чен Ын решил приехать на Олимпиаду.