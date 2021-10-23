Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" выставили на продажу: за какую цену

Фрагмент из культового фильма Уэса Крейвена "Кошмар на улице Вязов" выставлен на продажу. И агенты по недвижимости утверждают, что внутри дома ничто не напоминает о жутких событиях фильма.

Дом, в котором снимался фильм "Кошмар на улице Вязов", собираются продать. За двухэтажное здание просят 3,25 миллионов долларов.

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Поместье, расположенное в историческом районе Сполдинг-сквер в Лос-Анджелесе. Хотя по сюжету Нэнси Томпсон, одна из главных героинь серии фильмов о Фредди Крюгере, живет в Огайо.



Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" выставили на продажу / Фото tmz



​Дом из фильма "Кошмар на улице Вязов" выставили на продажу / Фото tmz

Поместье насчитывает три спальни, четыре ванные комнаты и отдельную прачечную. Также на территории есть домик для гостей с беседкой, бассейн, цитрусовые деревья и отдельный гостевой дом с крытым двориком и собственной кухней.

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Кроме того, что дом известен тем, что появился во франшизе "Кошмар на улице Вязов", его также использовали в телевизионных рекламных роликах и печатной рекламе.

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