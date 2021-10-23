Будинок, в якому знімався фільм "Кошмар на вулиці В'язів", збираються продати. За двоповерхову будівлю просять 3,25 мільйонів доларів.

Це цікаво Найбільш високооплачувана посада у казино: хто такий піт-бос та чим він займається

Маєток, розташований в історичному районі Сполдінг-сквер в Лос-Анджелесі. Хоча за сюжетом Ненсі Томпсон, одна з головних героїнь серії фільмів про Фредді Крюгера, живе в Огайо.



Будинок з фільму "Кошмар на вулиці В'язів" виставили на продаж / Фото tmz



Будинок з фільму "Кошмар на вулиці В'язів" виставили на продаж / Фото tmz

Маєток налічує три спальні, чотири ванні кімнати і окрему пральню. Також на території є будиночок для гостей з альтанкою, басейн, цитрусові дерева і окремий гостьовий будинок з критим двориком і власною кухнею.

Трейлер стрічки 1984 року "Кошмар на вулиці В'язів": дивитись онлайн

Крім того, що будинок відомий тим, що з'явився у франшизі "Кошмар на вулиці В'язів", його також використовували в телевізійних рекламних роликах і друкованій рекламі.

До теми Остін Паверс рятує галактику в Mass Effect: кумедне відео