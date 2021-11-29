Дом для любимой: индийский бизнесмен построил масштабную копию Тадж-Махала

Копию одного из самых известных мавлолеев – Тадж-Махала – построили в индийском городе Бурханпур. Сооружение возвел предприниматель в знак своей любви к жене.

Индийский бизнесмен Ананд Пракаш Чукси построил копию одного из самых известных памятников Индии для своей 27-летней жены. Постройку 52-летний мужчина посвятил своей жене как символ любви.

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Копия Тадж-Махала построена примерно в 800 километрах к югу от индийского города Агры, где расположен оригинал самого известного в мире проявления супружеской преданности. Однако в отличие от мавзолея копия в три раза меньше и подходит для проживания – в ней есть две спальни, библиотека и комната для медитации, а гостиную украшают мраморные колонны, изогнутые лестницы и позолоченный потолок. И хотя новый символ супружеской любви расположен на частной территории, здание открыто для местных жителей.

Это был подарок не только для моей жены, но и для города и его жителей. Многие люди начали делать свои предсвадебные съемки здесь. Я не останавливаю их, потому что в нашем городе мы являемся сплоченной общиной, где все друг друга знают. Итак, мой дом открыт для всех,

– рассказал Чукси.

Индийский бизнесмен построил масштабную копию Тадж-Махала / Фото BBC

Вид на копию Тадж-Махала сверху / Фото BBC

Интерьер здания / Фото BBC

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Возведение здания длилось три года и обошлось предпринимателю в 20 миллионов рупий (260 тысяч долларов).

Как и в оригинальном Тадж-Махале, мы также использовали мрамор из Раджастана для строительства нашего дома. Мы также пригласили ремесленников из Индора и Калькутты, чтобы они приехали и поработали над резьбой внутри дома,

– добавляет мужчина.