Будинок для коханої: індійський бізнесмен побудував масштабну копію Тадж-Махалу

Індійський бізнесмен Ананд Пракаш Чуксі побудував копію одного з найвідоміших пам'ятників Індії для своєї 27-річної дружини. Споруду 52-річний чоловік присвятив своїй дружині як символ любові.

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Копія Тадж-Махалу збудована приблизно за 800 кілометрів на південь від індійського міста Агри, де розташований оригінал найвідомішого у світі прояву подружньої відданості. Проте на відміну від мавзолею копія у три рази менша та підходить для проживання – в ній є дві спальні, бібліотека і кімната для медитації, а вітальню прикрашають мармурові колони, вигнуті сходи та позолочена стеля. І хоча новий символ подружньої любові розташований на приватній території, будівля відкрита для місцевих жителів.

Це був подарунок не тільки для моєї дружини, але і для міста і його жителів. Багато людей почали робити свої передвесільні зйомки тут. Я не зупиняю їх, тому що в нашому місті ми є згуртованою спільнотою, де всі один одного знають. Отже, мій будинок відкритий для всіх,

– розповів Чуксі.



Індійський бізнесмен побудував масштабну копію Тадж-Махалу / Фото BBC



Вид на копію Тадж-Махалу згори / Фото BBC



Інтер'єр будівлі / Фото BBC

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Зведення будівлі тривало три роки та обійшлося підприємцю у 20 мільйонів рупій (260 тисяч доларів).

Як і в оригінальному Тадж-Махалі, ми також використовували мармур з Раджастану для будівництва нашого будинку. Ми також запросили ремісників з Індора і Калькутти, щоб вони приїхали і попрацювали над різьбленням всередині будинку,

– додає чоловік.