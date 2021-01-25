Японское правительство рассматривает более строгие законы об авторском праве на косплей. Новые правила могут регулировать фотографии в социальных сетях и прибыль от косплея.

Источник: Nikkan Sports

Косплей – это отличный способ для поклонников аниме, компьютерных игр, кинематографа, комиксов и т. п быть творческими и выразить свою любовь к определенным персонажам. Но, когда речь идет о зарабатывании денег, это может выходить за рамки закона Об авторском праве – уверяет правительство Японии.

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Поэтому японское правительство рассматривает вопрос создания законов, которые позволят правообладателям регулировать доходы косплееров от косплея и устранят двусмысленность в действующем законодательстве об авторском праве. То есть косплей, который не предназначен для получения прибыли, останется неизменным, а фотографии косплея, размещенные в социальных сетях, и косплееры, которые зарабатывают на мероприятиях, могут понести ответственность за нарушения.

Власти Японии также ведут переговоры с самими правообладателями и косплеерами. Сторону последних представляет Энако – одна из топовых косплееров Японии.

Я разговаривала с Министром Иноуэ, и мы ищем способ защитить авторские права, не вмешиваясь в текущую культуру косплея,

– отмечает Энако.



Министр стратегии Иноуэ Кулиш и популярная косплеєрка Енако / Фото Nikkan Sports

Стоит отметить, что правительство не хочет подавлять саму культуру косплея и у сторон должен быть "механизм, которым все могли бы спокойно пользоваться".

Косплей как культура расширил свою основу. Мы должны показать идеи страны,

– сказал Синдзи Иноуэ, министр стратегии Японии, указав на эти проблемы на пресс-сконференции Cool Japan в конце 2020 года.