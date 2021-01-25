Японський уряд розглядає більш суворі закони про авторське право на косплей. Нові правила можуть регулювати фотографії в соціальних мережах і прибуток від косплею.

Джерело: Nikkan Sports

Косплей – це чудовий спосіб для шанувальників аніме, комп'ютерних ігор, кінематографа, коміксів тощо бути творчими та висловити свою любов до певних персонажів. Але, коли мова йде про заробляння грошей, це може виходити за рамки закону Про авторське право – запевняє уряд Японії.

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Тож японський уряд розглядає питання створення законів, які дозволять правовласникам регулювати доходи косплеєрів від косплею та усунуть двозначність у чинному законодавстві про авторське право. Тобто косплей, який не призначений для отримання прибутку, залишиться незмінним, а фотографії косплею, розміщені в соціальних мережах, і косплеєри, які заробляють на заходах, можуть понести відповідальність за порушення.

Влада Японії також веде переговори з самими правовласниками та косплеєрами. Сторону останніх представляє Енако – одна з топових косплеєрок Японії.

Я розмовляла з Міністром Іноуе, і ми шукаємо спосіб захистити авторські права, не втручаючись у поточну культуру косплея,

– зазначає Енако.



Міністр стратегії Іноуе Куліш та популярна косплеєрка Енако / Фото Nikkan Sports

Варто зазначити, що уряд не хоче придушувати саму культуру косплею та у сторін повинен бути "механізм, яким всі могли б спокійно користуватися".

Косплей як культура розширив свою основу. Ми повинні показати ідеї країни,

– сказав Сіндзі Іноуе, міністр стратегії Японії, вказавши на ці проблеми на пресконференції Cool Japan наприкінці 2020 року.