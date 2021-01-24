Американка самостоятельно изготовила реалистичный костюм Железного человека. Процесс создания она сняла на видео и опубликовала в социальных сетях. Теперь у нее 2 миллиона подписчиков в тиктоке.

Американка по имени Эмили Ярид собственноручно создала реалистичный костюм Железного человека. Видео процесса создания она опубликовала в тиктоке, и оно поразило сеть и стало вирусным. Ее пригласили в студию популярной телепрограммы Good Morning America ("Доброе утро, Америка"), чтобы обсудить ее творение и внезапную популярность в интернете.

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Эмили создала свой первый костюм Железного человека красно-золотого цвета в 2013 году. Она решила сделать это, потому что ей было скучно, и изготовила его с помощью пенопласта и горячего клея. Когда девушка поступила в колледж, захотела усовершенствовать свое творение и превзойти саму себя.

Именно новая версия костюма голубого цвета, выполненная с помощью 3D-принтера, подорвала социальные сети. Он оборудован высокотехнологичными элементами – имеет несколько задних клапанов, которые раскрываются нажатием кнопки на перчатке, и шлем, который также имеет подвижные элементы. Световые эффекты гармонично дополняют общую картинку и делают костюм еще более реалистичным.

Смотрите видео процесса создания костюма Железного человека

Девушка рассказала, что создавала этот видеоролик в течение 3-х дней и опубликовала его в интернете за 2 часа до того, как отправилась на собственную церемонию выпуска из Университета Клемсона (Южная Каролина). Когда она взяла в руки телефон после празднования, была в шоке – видеоролик за несколько часов собрал более миллиона просмотров. Сейчас видео посмотрели более 63 миллионов раз.

Я даже забыла, что только что окончила университет,

– поделилась Эмили.

После публикации видео, которое сделало Эмили популярной, девушка активно ведет соцсети TikTok и Instagram. Она рассказывает, как происходит создание костюмов от начала до конца, показывает, как работают ее творения, а также снимает шуточные развлекательные ролики. Новые видео со временем не теряют популярности и продолжают собирать тысячи и миллионы просмотров. Предлагаем посмотреть некоторые из них.

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