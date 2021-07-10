Норвежская компания Elire Management Group предлагает больше не беспокоиться о будущем музыки, по крайней мере, в ближайшие 1000 лет. Ведь она планирует построить хранилище Судного дня для защиты музыки – Global Music Vault.

Это интересно Самые богатые игроки казино: как они стали миллионерами и сколько выигрывали

Хранилище будет размещено под землей между Норвегией и Северным полюсом – на архипелаге Шпицберген. Это будет уже второе мега-хранилище на Шпицбергене. Первое – всемирный банк семян Свальбарда – большой резервуар, построенный на глубине 100 метров в горе, покрытой вечной мерзлотой, постоянно мерзлым слоем почвы. Основная цель которого – пополнить стратегические запасы растений во всех уголках мира в случае катастрофы и гарантировать продовольственную безопасность.

В музыкальное хранилище войдут важнейшие для человечества музыкальные произведения – от записей австралийских коренных народов и композиций The Beatles до современных хитов. Сообщается также, что общественность сможет голосовать за то, какие записи будут включены в архив, однако подробности голосования остаются пока неизвестными.

Мы не хотим просто защищать определенный жанр и определенную эпоху. Мы хотим, чтобы страны и регионы мира определили, какая музыка будет храниться,

– сказал Люк Дженкинсон, директор Global Music Vault.

Авторы проекта утверждают, что музыка в хранилище может храниться более 1000 лет, при этом оно способно выдерживать электромагнитные импульсы от ядерного взрыва. Прохладные и сухие условия вечной мерзлоты на Шпицбергене также будут способствовать долговечности хранимых данных.

Речь идет о том, чтобы сохранить музыку в будущем, имея архивы прошлого. Это все не просто так – положить что-то куда-нибудь в ящик и хранить это тысячу лет,

– сказал президент Международного музыкального совета Альфонс Карабуда.

На Шпицбергене построят новое хранилище Судного дня / Фото globalmusicvault

Наша цель – навсегда сохранить и отпраздновать музыку вчерашнего и сегодняшнего дня. Чтобы мы никогда не забывали музыку, людей и сообщества, стоящих за музыкой, которая на протяжении веков помогала формировать наши культуры и общества,

– подчеркивают в Global Music Vault.

Строительство хранилища планируют завершить к весне 2022 года.

Смешное Телепузики привились от коронавируса: реакция сети