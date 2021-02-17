Инженер и автор ютуб-канала The Q решил проехаться на велосипеде по замерзшей реке. Понятно, что такое развлечение довольно опасное, поэтому он создал "ледосипед", который позволил ему воплотить задуманное.

Главная фишка усовершенствованного велосипеда – диски для циркулярной пилы вместо колес. Чтобы спроектировать и сконструировать такой транспорт, мужчине пришлось изрядно потрудиться. Детали процесса создания он показал в своем видео.

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Первая попытка проехаться на новом велосипеде была провальной. Но когда инженер сильнее наострил зубцы дисков, все удалось.

Леди и джентльмены, встречайте велосипед с циркулярными плитами вместо колес, на которых можно легко ездить по льду – ледосипед,

– указал ютубер в описании к своему видео.

Смотрите видео: как создали ледосипед

Ютубер экспериментировал с двухколесным транспортом уже не впервые. Например, год назад он заменил колеса велосипеда кроссовками. Удивительно, но он действительно ехал.

Велосипед с кроссовками вместо колес