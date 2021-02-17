Інженер та автор ютуб-каналу The Q вирішив проїхатися на велосипеді по замерзлій річці. Зрозуміло, що така розвага є доволі небезпечною, а тому він створив "льодосипед", який дозволив йому втілити задумане.

Головна фішка удосконаленого велосипеда – диски для циркулярної пили замість коліс. Щоб спроєктувати та сконструювати такий транспорт, чоловікові довелося добряче попрацювати. Деталі процесу створення він показав у своєму відео.

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Перша спроба проїхатися на новому велосипеді була провальною. Але коли інженер сильніше нагострив зубці дисків, усе вдалося.

Леді та джентльмени, зустрічайте велосипед із циркулярними плитами замість коліс, на яких можна легко їздити по льоду – льодосипед,

– вказав ютубер в описі до свого відео.

Дивіться відео: як створили льодосипед

Ютубер експериментував з двоколісним транспортом вже не вперше. Наприклад, рік тому він замінив колеса велосипеда кросівками. Дивовижно, але він справді їхав.

Велосипед з кросівками замість коліс