Диван в виде хлеба: репер Томми Кэш придумал для компании IKEA курьезную новинку

Эстонский репер Томми Кэш хочет, чтобы компания IKEA пополнила свой ассортимент интересной новинкой, а именно диваном в виде хлеба. Он уже продумал некоторые детали.

Исполнитель подал все так, как будто он уже сотрудничает с IKEA, однако шведская компания этого не подтвердила. Так что нет ни одного доказательства того, что необычный диван появится на рынке.

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Диван создала канадская художница Габ Буа как версию классической модели диванов Camaleonda Марио Беллини 1970-х годов. Томми Кэш опубликовал в своем инстаграме 2 фотографии. На первой исполнитель сидит на диване, а на второй изображена этикетка IKEA.

Этикетка дивана LOAFA / Фото из инстаграма Томми Кеша

Модель назвали LOAFA. Это сочетание двух английских слов – loaf (буханка) и sofa (диван). Также на этикетке указали и то, как следует обращаться с диваном. К стандартным "не стирать" и "не подвергать химчистке" добавили еще и забавное "не есть".

IKEA сказала мне, что если под этим постом соберется 10 000 комментариев, они выпустят этот диван,

– написал Томми Кэш в инстаграме.

Поклонники репера решили поддержать любимого исполнителя и начали активно комментировать пост. Сейчас под ним собралось уже 12,4 тысячи комментариев, однако это не означает, что написанное Томми Кэшем осуществится.

В пресс-службе IKEA сообщили, что никто из компании не связывался с репером, а сам проект они не считают осуществимым.

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