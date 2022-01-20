Виконавець подав усе так, ніби він вже співпрацює з IKEA, однак шведська компанія цього не підтвердила. Тож немає жодного доказу того, що незвичний диван з'явиться на ринку.

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Диван створила канадська художниця Габ Буа як версію класичної моделі диванів Camaleonda Маріо Белліні 1970-х років. Томмі Кеш опублікував у своєму інстаграмі 2 світлини. На першій виконавець сидить на дивані, а на другій зображена етикетка IKEA.

Етикетка дивану LOAFA / Фото з інстаграму Томмі Кеша

Модель назвали LOAFA. Це поєднання двох англійських слів – loaf (буханка) та sofa (диван). Також на етикетці вказали й те, як слід поводитися з диваном. До стандартних застережень типу "не прати" та "не піддавати хімчистці" додали ще й кумедне "не їсти".

IKEA сказала мені, що якщо під цим дописом збереться 10 000 коментарів, вони випустять цей диван,

– написав Томмі Кеш в інстаграмі.

Шанувальники репера вирішили підтримати улюбленого виконавця та почали активно коментувати допис. Наразі під ним назбиралося вже 12,4 тисячі коментарів, однак це не означає, що написане Томмі Кешем здійсниться.

У пресслужбі IKEA повідомили, що ніхто з компанії не контактував з репером, а сам проєкт вони не вважають здійсненним.

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