Disney представила новый трейлер мультфильма "Ледниковый период: приключения Бака"

Ледниковый период возвращается. Следующая анимационная лента станет шестым полнометражным мультфильмом в популярной серии.

Ласка Бак дебютировал в 2009 году в ленте "Ледниковый период 3: Эпоха динозавров". После этого было эпизодическое появление в мультфильме 2012 года "Ледниковый период 4: Континентальный дрейф", а впоследствии и в 2016 году – в "Ледниковом периоде: Курс на столкновение".

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"Ледниковый период: Приключения Бака" – это продолжение веселых приключений всеми любимых доисторических млекопитающих. Во вторник, 4 января, на ютуб-канале Walt Disney Studios опубликовали новый трейлер анимационной ленты, главным героем которой станет ласка Бак.

Новый трейлер мультфильма "Ледниковый период: Приключения Бака": смотреть видео

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Сюжет нового мультфильма

События анимационной ленты будут происходить в подземном затерянном мире, где живут динозавры. Одноглазого Бака будут сопровождать опоссумы Эдди и Крэш, которые также появлялись в предыдущих фильмах. Не обойдется и без основных героев "Ледникового периода" – мамонтов Мэнни и Элли, ленивца Сида и тигра Диего.

Премьера "Ледникового периода: приключения Бака" состоится