Disney Classic Games Collection – новый сборник классических игр по мотивам "Книги джунглей", "Короля Льва" и "Аладдина". Видеоигры будут представлены для ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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Каждая версия игры является лучшей, чем раньше, и включает новые фильтры и визуальные параметры. Кроме того, новая коллекция имеет множество бонусных функций, таких как дополнительный закулисный контент, дополнительная музыка, возможность наблюдать за прохождением каждой игры и перематывать время, если игрок ошибся.

Релиз запланирован на осень 2021 года. Стоимость коллекции 29,99 доллара. Игроки, владеющие предыдущим набором, могут обновить свою версию за 9,99 доллара.

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