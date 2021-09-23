Disney Classic Games Collection – нова збірка класичних ігор за мотивами "Книги джунглів", "Короля Лева" і "Аладдіна". Відеоігри будуть представлені для ПК, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

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Кожна версія гри є кращою, ніж раніше, і включає нові фільтри й візуальні параметри. Крім того, нова колекція має безліч бонусних функцій, таких як додатковий залаштунковий контент, додаткова музика, можливість спостерігати за проходженням кожної гри та перемотувати час, якщо гравець помилився.

Реліз заплановано на осінь 2021 року. Вартість колекції 29,99 долара. Гравці, які володіють попереднім набором, можуть оновити свою версію за 9,99 долара.

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