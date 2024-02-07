И вдруг, однажды, в ее переписке с отцом появилось входящее сообщение. Эту историю она рассказала на форуме Reddit.

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Кэти рассказала, что в тот день она снова написала отцу, что скучает по нему. В ответ кто-то прислал ей два знака вопроса.

Вау. Это старый номер телефона моего отца, он умер в 2020 году. Я не ждала ответа,

– написала она незнакомцу.

Вскоре незнакомец, которому мобильный оператор отдал старый номер папы девушки, почувствовал сочувствие к Кэти и решил предложить ей небольшую поддержку. Он сделал это, поделившись фотографией своего кота.

"Хочешь увидеть, как мой котенок дурачится", – спросил незнакомец.



Переписка с незнакомцем / Фото Reddit

После этого он прислал снимок черного кота, зевающего, сообщив скорбящей девушке, что питомца зовут Лаки. Что было фантастически, ведь очень давно отец девушки подарил ей щенка, по имени Лаки.

Девушка была тронута и написала, что чувствует объятия отца из-за этого незнакомца. В комментариях юзеры также поделились своими щемящими историями: