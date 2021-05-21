Если все уже привыкли к коррекции внешности на фото, то те же действия на видео кажутся чем-то новым. Несколько дней назад блогер и ведущая подкаста Виктория Гаррик опубликовала в тиктоке видео, в котором показала свою фигуру с редактированием и без него.

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Разница поразила сеть – за 2 дня ролик собрал 12 миллионов просмотров, а люди были шокированы тем, что подобное вообще реально

Пользователи сети не верили, что видео можно редактировать, так же как фото. Они выдвигали различные версии, например, предполагали, что первая часть ролика была снята до того как девушка поела, а вторая – после. В ответ на это Виктория опубликовала еще одно видео, в котором наглядно показала, как именно происходит процесс редактирования.

Если я стою боком и поднимаю руки вверх, чтобы они не мешали, я могу воспользоваться этими маленькими инструментами, и изменить свой живот, ягодицы и тело в целом так, чтобы оно выглядело совсем иначе,

– рассказала она.

В своем блоге девушка часто поднимает вопрос ментального здоровья. Виктория не понаслышке знает о вреде идеальных картинок в социальных сетях.

Когда я впервые попала в социальные сети, я чувствовала себя неуверенно из-за просмотра этих идеальных изображений. В результате я пережила расстройство пищевого поведения и борьбу за собственное психическое здоровье,

– рассказала журналистам Виктория Гаррик.

Именно поэтому она пообещала себе никогда не использовать фильтры, которые деформируют лицо или тело. В этот раз блогер применила их только в учебных целях, чтобы показать своим подписчикам, что на самом деле скрывают социальные сети и программы для редактирования. Таким образом она хочет убедить свою аудиторию, что в погоне за идеалом, которого в действительности не существует, можно потерять самое ценное – свое здоровье и индивидуальность.