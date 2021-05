Суть нового тренда – повторить самую известную сцену из фильма, в которой Джек (Леонардо Ди Каприо) придерживает Розу (Кейт Уинслет) за талию на носу корабля. Однако наличием корабля дома могут похвастаться не все. Поэтому тиктокерам приходится выкручиваться, демонстрируя свои акробатические способности. Именно это делает челлендж довольно сложным для исполнения.

Чтобы снять такой ролик нужны двое участников. Один из них стоит, а другой – садится на пол спиной к нему. В такой позиции они должны взяться за руки. Далее человеку, который сидит, нужно перевернуться на спину, поставить ноги на бедра партнеру и выпрямиться. Все это сопровождается песней Селин Дион My Heart Will Go On.

Важно! Если вы захотите повторить этот трюк дома – будьте осторожны. Его выполнение требует физической подготовки.

Развлечения 24 подготовили подборку видеороликов, герои которых приняли участие в Titanic Challenge. Приятного просмотра!

Конечно, повторить этот трюк удается не всем. Тиктокеры делятся не только успешным его исполнением, но и неудачными попытками. Кажется, что таких видео еще больше.

