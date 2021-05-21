Якщо усі вже звикли до корекції зовнішності на фото, то ті ж самі дії на відео здаються чимось новим. Кілька днів тому блогерка та ведуча подкасту Вікторія Гаррік опублікувала у тіктоці відео, в якому показала свою фігуру з редагування та без нього.

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Різниця вразила мережу – за 2 дні ролик зібрав 12 мільйонів переглядів, а люди були шоковані тим, що подібне взагалі реально.

Користувачі мережі не вірили, що відео можна редагувати, так само як фото. Вони висували різні версії, наприклад, припускали, що перша частина ролику була знята до того як дівчина поїла, а друга – після. У відповідь на це Вікторія опублікувала ще одне відео, в якому наочно показала, як саме відбувається процес редагування.

Якщо я стою боком і підіймаю руки догори, щоб вони не заважали, я можу скористатися цими маленькими інструментами, і змінити свій живіт, сідниці і тіло загалом так, щоб воно мало зовсім інший вигляд,

– розповіла вона.

У своєму блозі дівчина часто підіймає питання ментального здоров'я. Вікторія з власного досвіду знає про шкідливість ідеальних картинок у соціальних мережах.

Коли я вперше потрапила у соціальні мережі, я почувалася невпевнено через перегляд цих ідеальних зображень. У результаті я пережила розлад харчової поведінки і боротьбу за власне психічне здоров'я,

– розказала журналістам Вікторія Гаррік.

Саме тому вона пообіцяла собі ніколи не використовувати фільтри, які деформують обличчя чи тіло. Цього разу блогерка застосувала їх лише у навчальних цілях, аби показати своїм підписникам, що насправді приховують соціальні мережі та програми для редагування. У такий спосіб вона хоче переконати свою аудиторію, що у гонитві за ідеалом, якого насправді не існує, можна втратити найцінніше – своє здоров'я та індивідуальність.