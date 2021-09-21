На помощь ей пришел жених – Джеффри Галлант. Увидев, что его любимая разочарована, он нашел и связался с компанией, занимающейся созданием 3D-голограмм.

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Голограмма на свадьбе

Совместными усилиями им удалось сделать сюрприз невесте – ее подруга все-таки побывала на свадьбе, хотя и крайне необычным образом. Из-за разницы во времени между Британией и Канадой Сара была вынуждена ехать в студию в 3 часа ночи.

Она нарядилась в платье подружки невесты и произнесла тост с бокалом шампанского в руках. Все гости свадьбы в Канаде видели ее трехмерное изображение и слышали ее голос в режиме реального времени так, будто она действительно была там.



Голограмма Сары на свадьбе / Скриншот ARHT Media

Я думаю, что все здесь знают, насколько Лондон важен для Бриттани, а также он является домом для многих ее близких друзей. Некоторые из них, к сожалению, не смогли быть с нами сегодня вечером. Без лишних слов, я хотел бы познакомить вас с одной из подружек невесты Бриттани из Лондона, Сарой Редингтон,

– сказал жених перед появлением голограммы.

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Невеста была сильно удивлена и тронута сюрпризом. Она рассказала, что получила невероятные впечатления, ведь Сара будто по-настоящему была рядом с ней. По словам Бриттани, благодаря этому ее праздник был абсолютно идеальным.

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