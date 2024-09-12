Одно лицо: девушка шокировала сходством со своей бабушкой, которая умерла 150 лет назад

Девушка, по имени Линдси Буллис решила исследовать историю своего рода. Но она не ожидала наткнуться в интернете на фотографию женщины с "таким же лицом", как у нее.

Оказалось, что загадочная девушка на фото была ее бабушка – Мэри Беквит – по линии отца, которая жила от 1805-го до 1873 года.

Смотрите также Женщина купила ящик на секонд-хенде и нашла настоящее сокровище внутри

Девушка призналась, что чувствует с ней особую связь.

Я нашла фотографию на сайте Ancestry, когда искала своих родственников по отцовской линии. Я знаю, что ее зовут Мэри Беквит, и мне удалось узнать, что она родилась в Нью-Йорке, а умерла в Висконсине, и у нее был один сын. Ее муж, Абрахам Буллис, был хирургом во время Гражданской войны – но это все, что я знаю о ней,

– прокомментировала американка.

Женщина шокировала сходством с бабушкой: смотрите видео

Реакция соцсетей

Сравнивая свои фотографии с Мэри, Линдси получила немало комментариев людей, которые начали утверждать, что она – путешественница во времени. Вот, какие комментарии они оставляли: