Виявилося, що загадкова дівчина на фото була її бабуся – Мері Беквіт – за лінією батька, яка жила від 1805-го до 1873 року.
Дивіться також Жінка купила скриньку на секонд-хенді і знайшла справжній скарб всередині
Дівчина зізналася, що відчуває з нею особливий зв'язок.
Я знайшла фотографію на сайті Ancestry, коли шукала своїх родичів по батьковій лінії. Я знаю, що її звуть Мері Беквіт, і мені вдалося дізнатися, що вона народилася в Нью-Йорку, а померла у Вісконсині, і у неї був один син. Її чоловік, Абрахам Булліс, був хірургом під час Громадянської війни – але це все, що я знаю про неї,
– прокоментувала американка.
Жінка шокувала схожістю з бабусею: дивіться відео
Реакція соцмереж
Порівнюючи свої фотографії з Мері, Ліндсі отримала чимало коментарів людей, які почали стверджувати, що вона – мандрівниця в часі. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Дівчинко, це ти! З поверненням!".
- "Ти – це вона".
- "Я не вірю в це. Ви мандрівниця в часі".
- "Її душа повинна була повернутися, і ось ви тут!".