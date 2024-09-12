Виявилося, що загадкова дівчина на фото була її бабуся – Мері Беквіт – за лінією батька, яка жила від 1805-го до 1873 року.

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Дівчина зізналася, що відчуває з нею особливий зв'язок.

Я знайшла фотографію на сайті Ancestry, коли шукала своїх родичів по батьковій лінії. Я знаю, що її звуть Мері Беквіт, і мені вдалося дізнатися, що вона народилася в Нью-Йорку, а померла у Вісконсині, і у неї був один син. Її чоловік, Абрахам Булліс, був хірургом під час Громадянської війни – але це все, що я знаю про неї,

– прокоментувала американка.

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Реакція соцмереж

Порівнюючи свої фотографії з Мері, Ліндсі отримала чимало коментарів людей, які почали стверджувати, що вона – мандрівниця в часі. Ось, які коментарі вони залишали: