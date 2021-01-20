Отношения не всегда заканчиваются мирно – иногда разрыв отношений сопровождается ссорами, плетением интриг и разного рода пакостями. Пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором показала, что месть нужно подавать не только холодной, но и "блестящей".

Пользовательница социальной сети TikTok под никнеймом hollynicoleeee_ 11 января опубликовала видео мести своему бывшему возлюбленному. К этой задаче девушка подошла довольно креативно. Как выглядела самая блестящая месть на просторах TikTok – смотрите на Развлечениях 24.

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Как это было

Девушка приехала в квартиру своего бывшего парня, прихватив с собой несколько баночек с разноцветными блестками. Снимая на видео, она разбросала блестки по всему помещению, не пропустив ни одной комнаты.

Как девушка отомстила бывшему парню

Реакция сети

За неделю ролик собрал более 28 миллионов просмотров, 5 миллионов предпочтений и 100 тысяч комментариев. Пользователи социальной сети довольно бурно отреагировали на видео. Их мнения разделились – кто-то поддерживал девушку, а другие осуждали ее поступок и называли его бессмысленным. Вот несколько комментариев, которые оставили под роликом тиктокеры: