Стосунки не завжди закінчуються мирно – іноді розрив стосунків супроводжується сварками, плетінням інтриг та різного роду капостями. Користувачка TikTok опублікувала відео, в якому показала, що помсту потрібно подавати не лише холодною, а ще й "блискучою".

Користувачка соціальної мережі TikTok під нікнеймом hollynicoleeee_ 11 січня опублікувала відео помсти своєму колишньому коханому. До цього завдання дівчина підійшла доволі креативно. Як виглядала найблискучіша помста на просторах TikTok – дивіться на Розвагах 24.

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Як це було

Дівчина приїхала до квартири свого колишнього хлопця, прихопивши із собою декілька баночок з різнокольоровими блискітками. Знімаючи все на відео, вона розкидала блискітки по всьому помешканню, не оминувши жодної кімнати.

Реакція мережі

За тиждень ролик зібрав понад 28 мільйонів переглядів, 5 мільйонів вподобань та 100 тисяч коментарів. Користувачі соціальної мережі доволі бурхливо відреагували на відео. Їхні думки розділилися – хтось підтримував дівчину, а інші засуджували її вчинок та називали його безглуздим. Ось декілька коментарів, які залишили під роликом тіктокери: