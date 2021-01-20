Дівчина "блискуче" помстилася колишньому хлопцеві після розриву: реакція мережі на вірусне відео
Стосунки не завжди закінчуються мирно – іноді розрив стосунків супроводжується сварками, плетінням інтриг та різного роду капостями. Користувачка TikTok опублікувала відео, в якому показала, що помсту потрібно подавати не лише холодною, а ще й "блискучою".
Користувачка соціальної мережі TikTok під нікнеймом hollynicoleeee_ 11 січня опублікувала відео помсти своєму колишньому коханому. До цього завдання дівчина підійшла доволі креативно. Як виглядала найблискучіша помста на просторах TikTok – дивіться на Розвагах 24.
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Як це було
Дівчина приїхала до квартири свого колишнього хлопця, прихопивши із собою декілька баночок з різнокольоровими блискітками. Знімаючи все на відео, вона розкидала блискітки по всьому помешканню, не оминувши жодної кімнати.
Реакція мережі
За тиждень ролик зібрав понад 28 мільйонів переглядів, 5 мільйонів вподобань та 100 тисяч коментарів. Користувачі соціальної мережі доволі бурхливо відреагували на відео. Їхні думки розділилися – хтось підтримував дівчину, а інші засуджували її вчинок та називали його безглуздим. Ось декілька коментарів, які залишили під роликом тіктокери:
- "Мені подобається, тому що вона не драматизувала і нічого не знищила, але все одно ускладнила йому життя";
- "Реальної шкоди не завдано";
- "Потрібно було насипати ще й у шампунь і гель для душу";
- "Тепер щоразу, коли він бачитиме блискітки – думатиме про тебе";
- "Блискітки – це найкраще, що можна було придумати. Він знаходитиме їх роками";
- "Сподіваюся, що у нього потужний пилосос";
- "Я думаю, що це вже занадто";
- "Дуже дитячий вчинок";
- "Чи можемо ми припинити нормалізувати такі речі і захоплюватися ними?".
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