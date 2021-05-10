На видео маленькая Алекс из Вайоминга, США, и ее пес – ротвейлер Кона, прыгают вверх и вниз по синему батуте смеясь и не думая ни о чем. Алекс кричит "подпрыгивай", чтобы побудить Кону поиграть с ней. Кона, со своей стороны, не только подпрыгивает от радости, но и даже пытается делать сальто.

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И девочка, и собака наслаждаются подпрыгиванием на батуте. Когда Алекс кричит "вау" и подпрыгивает, собака лает в ответ, демонстрируя сердечную дружбу.

Алекс – наша 3-летняя дочь, и она любит прыгать на батуте с Коной, нашим 2-летним ротвейлером. Кона очень мила с Алекс и является ее лучшей подругой. Они всегда ухаживают друг за другом,

– подписала видео мама девочки.