На відео маленька Алекс з Вайомінгу, США, та її пес – ротвейлер Кона, стрибають вгору і вниз по синьому батуті сміючись та не думаючи ні про що. Алекс кричить "підстрибуй", щоб спонукати Кону пограти з нею. Кона, зі свого боку, не тільки підстрибує від радості, а й навіть намагається робити сальто.

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І дівчинка, і собака насолоджуються підстрибуванням на батуті. Коли Алекс вигукує "вау" і підстрибує, собака гавкає у відповідь, демонструючи сердечну дружбу.

Алекс – наша 3-річна дочка, і вона любить стрибати на батуті з Коною, нашим 2-річним ротвейлером. Кона дуже мила з Алекс і є її найкращою подругою. Вони завжди доглядають один за одним,

– підписала відео мама дівчинки.